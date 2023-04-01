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Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru... / 01.04.23

Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru... / 01.04.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru... / 01.04.23

Sabah 01:44
02

Seçim beyannamesinde sona gelindi! İşte AK Parti'nin kullanacağı sloganlar... / 01.04.23

Sabah 02:01
03

7'li koalisyonda koltuk krizi: Akşener 'kumar masasına' boşuna mı döndü? / 01.04.23

Sabah 01:25
04

Fondaş medyada alçak iftira: Mühendisleri öldürüp İHA-SİHA yaptılar / 01.04.23

Sabah 01:20
05

Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı / 01.04.23

Sabah 03:07
06

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan ilk Türk First Lady: Dünyayı biz kurtaracağız / 31.03.23

Sabah 02:39
07

Gökkuşağı Masası'nın LGBT dosyası kabarık! Aile yapısının altına dinamit koyacaklar / 31.03.23

Sabah 01:35
08

TBMM, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı / 31.03.23

Sabah 00:28
09

Kadına şiddete karşı 21 yıllık mücadele / 31.03.23

Sabah 04:16
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