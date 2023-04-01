SON DAKİKA HABERİ: CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydının sekreteri Ezgi Yıldızın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edildi. Yıldızın terör sevici paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise, makam odasında DHKP-Cli teröristlerce katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olanıydı. Kirazın başına teröristlerin silah dayadığı fotoğrafı paylaşarak, Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır ifadelerini kullanan Yıldızın aynı zamanda CHPli İBBnin iştiraki olan İSYÖNden de maaş aldığı saptandı. Terör suçundan tutuklanan Yıldızın İBBde nasıl işe alındığı ise yanıt bekleyen sorular arasında...