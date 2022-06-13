Terörist elebaşı Duran Kalkan talimat verdi HDP’li vekiller uydu! Hayalleri suya düştü / 13.06.22

PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, HDP’ye ve milletvekillerine 12 Haziran’da Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için Gemlik’e yürüyüş talimatı verdi. İstanbul başta olmak üzere 6 ilde toplanma noktaları oluşturuldu ancak PKK ve HDP istediğini bulamadı. Toplanma noktalarına gelen kişi sayısı 2 bini bile bulmazken, HDP milletvekilleri eksiksiz tam kadro eylem çağrısına yine uydu. Son eylem çağrısındaki hüsran sonrasında PKK ve HDP’nin Türkiye’de Kandil’i kimsenin dinlemediği gerçeği bir kez daha yüzünü vuruldu.