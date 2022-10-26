Son dakika haberine göre; Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancının illegal sol örgüt sempatizanı olduğu, yasadışı örgüt mensuplarının lehine, polislerin ise aleyhine tutum takındığı belirlendi. Fincancının illegal örgütleri korumak, polisi suçlamak amacı ile sanıkların kati raporlarında aşırı çaba sarf ettiği öğrenildi. Fincancının polisi suçlamak için hazırladığı raporlardan birinin de, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan sözde işkence görerek öldüğü öne sürülen Süleyman Yeterin olduğu belirtiliyor.