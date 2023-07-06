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Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi / 06.07.23

Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi / 06.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi / 06.07.23

Sabah 01:04
02

Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye gerileyecek / 06.07.23

Sabah 00:44
03

STK'lardan Kur'an kursuna ret veren CHP ve HDP’li meclis üyelerine tepki / 06.07.23

Sabah 01:09
04

Sevda’mızla odasında buluşuyoruz / 06.07.23

Sabah 01:26
05

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye’ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek / 06.07.23

Sabah 01:45
06

Yunanistan’daki terör yuvası boşaltıldı / 06.07.23

Sabah 01:27
07

Şehit olmak için çıktık, vatanı teslim etmedik / 06.07.23

Sabah 02:04
08

Deprem bölgelerinde ‘yerinde dönüşüm’ başlıyor / 06.07.23

Sabah 01:17
09

Memura rekor zam / 06.07.23

Sabah 03:26
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