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Sabah
Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi / 06.07.23
Sabah
150 Bölüm | 07:52:06
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01
Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi / 06.07.23
Sabah
01:04
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02
Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye gerileyecek / 06.07.23
Sabah
00:44
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03
STK'lardan Kur'an kursuna ret veren CHP ve HDP’li meclis üyelerine tepki / 06.07.23
Sabah
01:09
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04
Sevda’mızla odasında buluşuyoruz / 06.07.23
Sabah
01:26
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05
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye’ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek / 06.07.23
Sabah
01:45
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06
Yunanistan’daki terör yuvası boşaltıldı / 06.07.23
Sabah
01:27
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07
Şehit olmak için çıktık, vatanı teslim etmedik / 06.07.23
Sabah
02:04
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08
Deprem bölgelerinde ‘yerinde dönüşüm’ başlıyor / 06.07.23
Sabah
01:17
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09
Memura rekor zam / 06.07.23
Sabah
03:26
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