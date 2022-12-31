İstanbul Bayrampaşada Mustafa Y.ye 58 ait terzi dükkânında kurulan çilingir masası trajik biçimde ölüm zincirine dönüştü. Aynı masada sahte alkolden içen bir grup arkadaş, farklı günlerde tek tek hayatını kaybederken, hayatta kalan iki kişinin de görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Mustafa Y.nin uzun süredir terzi dükkânında sahte votka üreterek sattığı, bu yolla ek kazanç sağladığı ortaya çıktı. 24 Ekimde içilen sahte alkolden Mustafa Y, ağabeyi Kasım Y.63 ve Tuncer A. hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise komalık oldu. Emniyetin kurduğu özel ekip, sahte alkolün izini sürdü ve Mustafa Y.ye etil alkol sattığı öne sürülen Resul Kyi gözaltına aldı.