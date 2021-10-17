Tespih cinayeti / 17.10.21

Sabah

İzmir’de 11 Ekim’de elektrik mühendisi Mahsun Aslan'ın (30) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aslan’ın kahvehanede karşılaştığı komşusu Alişan Fidan’ın elinde gördüğü tespihi almak istediği, ancak Fidan’ın tespihi ‘baba yadigarı’ diyerek vermek istemediği, bu nedenle tartışma yaşadıkları anlaşıldı. Tartışmanın ardından yolda karşılaşan Aslan ile Fidan’ın arasındaki tespih tartışmasının yeniden alevlenerek büyümesi nedeniyle cinayetin meydana geldiği öğrenildi. Alişan Fidan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.