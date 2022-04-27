Tezgahlarını MİT bozmuştu! Casusların kaçırmak istediği subay konuştu / 27.04.22

Son Dakika Haberi... By Sağlam Savunma şirketinin sahibi iş adamı İhsan Sağlam’ın liderlik yaptığı İranlı casusluk şebekesinin kaçırmaya çalıştığı eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammad Rezai’ye nasıl yaklaştığı ortaya çıktı. Sağlam, kuzeni Hakan Sağlam’ı Rezai’nin Yalova’da çalıştığı restoranda bulaşıkçı olarak işe soktu. “Seni Kanada’ya götürebilirim” teklifini reddeden Rezai’yi elektroşok cihazıyla tehdit edip kaçırmaya çalıştıkları tespit edildi. Rezai ifadesinde, Sağlam ve ekibinin kendisine, elektroşok cihazını göstererek, ‘İstersek seni bayıltabiliriz. Kaçırabiliriz ama biz senin dostunuz’ dediklerini aktardı.