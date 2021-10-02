The Economist panik havasını yazdı: Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye korkusu! / 02.10.21

Sabah

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de sarsılmaz bir bölgesel güç haline gelmesi, art arda analizlere konu oluyor. Savunma sanayisinde attığı güçlü adımların yanı sıra, gerek Doğu Akdeniz’de kurduğu ilişkiler gerekse buradaki haklarına yönelik taviz vermez tutumu oldukça konuşulan Türkiye’nin yeni konumu, bu kez The Economist tarafından ele alındı. İngiliz yayın kuruluşu yayınladığı yeni analizde Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye’ye karşı duydukları korku nedeniyle iş birliği adımları attığını söyledi.