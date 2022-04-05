Thodex Fatih Malta’dan çıktı! Milyonlarca liraya böyle çökmüşler / 05.04.22

Thodex kripto para vurgununa ilişkin iddianamede aralarında Faruk Fatih Özerin de bulunduğu 21 şüpheli için yöneltilen suçlamalardan biri Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama İşte tam da bu savcılık şüphelilerin milyonlarca liralık kara parayı nasıl meşru hale getirmeye çalıştığını ve müşterilen hesaplarına nasıl ‘çöktüğünü’ gözler önüne serdi. Faruk Fatih Özer’in 253 milyon 714 bin liralık kripto varlığını Malta’da bulunan bir kripto para şirketindeki kripto cüzdanına transfer edildiği saptandı. Paraların akla gelmeyecek yollarla aklanmaya çalışıldığı, dahası gözü doymayan dolandırıcıların müşterilerin bakiyelerini silerek paraları şirkete geçirdiği tespitini yaptı.