Thodex kripto para vurgunu 'Geliyorum' demiş! İddianamede şoke eden detay / 04.04.22

Son dakika Thodex haberi... Faruk Fatih Özer tarafından kurulan Thodex ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Thodex kripto para vurgununa ilişkin hazırlanan iddianamede sistemin internet sitesinde kendilerini oldukça güvenli bir yatırım amacı gösterdikleri ancak alt metinlerinde hiçbir güven vermediği ortaya çıktı. Öyle ki sitede, “Oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulmaz” denildiği ortaya çıktı ancak büyük vurgunu da onların yaptığı soruşturma sonucunda belirlenmiş oldu. İşte son dakika ayrıntıları...