Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış / 11.04.22

Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para dolandırıcılığında şirketin örgüt kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı. Öyle ki Özerin yıllar önce vergi kaçırmaya başladığı ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulunca Özerin şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı. İncelemeler sonucunda işletmesine ilişkin defter ve belgeleri görevlilere ibraz etmesi istendi. Ancak istenilen belgeleri Özer ibraz etmedi. Savcılık, belgeleri sunmayarak suç işlediğine dair dava açmayı gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunun altını çizerek 3 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme ise Gebzedeki adresine çıkarılan talimat yazısında Özerin mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.