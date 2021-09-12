Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi / 12.09.21

Sabah

0850'li hatlardan arayarak vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçerken bu konuda ilk cezalar da kesilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, "haksız ticari uygulama" başlığı altında Türk Telekom ortak markasını kullanan TTNET A.Ş. ile herhangi bir bağı olmadığı halde bu markanın internetini vatandaşlara satmaya çalışan iki şahsa ceza kesti. Aramaların 0850'li hatlardan yapıldığını da belirten Ticaret Bakanlığı, ticari uygulamada bulunan Bahriye Keriman Gürses ile Mustafa Alıcı adlı şahıslar hakkında 11 bin 429'ar lira idari para cezası uyguladı.