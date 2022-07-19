Tıp literatürüne geçen koronavirüs hastası, SABAH'a konuştu:  "İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm" / 19.07.22

İstanbulda 16 ay boyunca korona testi pozitif çıktığı için tıp literatürüne geçen ve 86. testte negatife dönen 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, 3 aydır COVİDsiz hayatını sürüyor. Torunları ve çocukları ile vakit geçiren Kayasan, Koronavirüs akciğer, karaciğer ve böbreklerime zarar verdi. Bu nedenle günde 23 ilaç kullanıyorum. Allah devletimizden razı olsun. İlaçlarımı karşılıyor. Sağlık sistemimiz dünyada bir numara. Eğer iyi bir sağlık sistemimiz, doktorlarımızın özverisi olmasaydı ben çoktan ölmüştüm dedi.