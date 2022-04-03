TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak / 03.04.22

Toprak Mahsulleri Ofisi TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bazı çevrelerce piyasada TMOnun 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağlarının bulunamadığı yönündeki algı operasyonlarına yanıt verdi. Güldal, Rusyadan ürün sevklerimizde herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton ayçiçek yağı alımı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi, gerisi de geliyor. Kendi satış noktalarımızın yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com aracılığıyla 5 litrelik teneke ambalajlarda piyasaya sunuyoruz. 200 liralara çıkan yağ fiyatları 150-160 liraya geriledi dedi.