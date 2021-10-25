TOKİ 5 bin şehit yakını ve gaziyi ev sahibi yapacak! 6.7 milyon konut yenilenecek / 25.10.21

Sabah

Daha güvenli, daha modern şehirler ortaya koymak, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kentsel dönüşümle; özgün kimliğini koruyan, deprem ve afetlere hazırlıklı, estetik ve çevre dostu dönüşüm anlayışıyla zayıf ve dayanıksız olan bağımsız birimlerin dönüşümü gerçekleştirilirken vatandaşa da destekler devam edecek. Kentsel dönüşüm kapsamında bu yıl kira yardımı yapılan hak sahibi sayısı 140 bin oldu. 2022-2024 bütçe döneminde bu sayı 540 bine ulaşacak. Dört yıllık dönemde kentsel dönüşüm kapsamında 680 bin hak sahibine yapılacak kira yardımı 3.8 milyar lirayı bulacak. TOKİ 5 bin şehit yakını ve gaziyi de ev sahibi yapacak.