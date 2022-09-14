TOKİ başvuru şartları, konut fiyatları ve taksit ödemeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğanın son dakika açıklaması sonrası belli oldu. Öte yandan sosyal konut projesi için TOKİ başvuru ücret 500 TL olarak belirlenirken, son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan TOKİ başvuru şartları ve ücreti ne kadar sorusu da tam anlamıyla netleşmiş oldu. e-Devletten başvurular bugün itibarıyla başlayadı ve Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Peki 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ne kadar? E-Devletten başvuru nasıl yapılıyor? İşte tüm detayları ile Başkan Erdoğanın açıklamaları, TOKİ başvuru ücreti, şartları ve e-Devlet Başvuru Ekranı...