TOKİ’nin, 9 saat arayla önce 7,7 ardından 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi. Depreme dayanıklı radyel temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde yıkılmadığı ve kullanılamaz hale gelmediği tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 ilin Valilik ve Kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi. İşte asrın felaketini yaşayan deprem bölgesindeki TOKİ binalarının ayakta durmasını sağlayan neden...