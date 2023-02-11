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7/24 Dinle Sabah TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı / 11.02.23
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı / 11.02.23

TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı / 11.02.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı / 11.02.23

Sabah 02:51
02

Yaşama tebessüm / 09.02.23

Sabah 03:52
03

Kendisini böyle tanıtmış: '“Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün”! 65 kişiye mezar oldu... / 11.02.23

Sabah 01:13
04

25 bin Mehmetçik sahada! Bakan Akar: TSK büyük bir kahramanlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında / 11.02.23

Sabah 01:40
05

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti! Cenaze programı detayları belli oldu / 11.02.23

Sabah 01:05
06

"Asrın felaketi", Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi / 11.02.23

Sabah 00:59
07

Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması! / 10.02.23

Sabah 02:20
08

Yıkılan binaların betonlarından dere çakılı çıktı / 10.02.23

Sabah 01:35
09

Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede! / 10.02.23

Sabah 01:36
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