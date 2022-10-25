Son dakika haberleri: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk etabının temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla Ankara Sincanda düzenlenen törenle atıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, projeye başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını belirterek, Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yapıtığımız bu temel atma töreni iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir. Hazırlıklar tamamlandıkça bu projeyi 81 il ve ilçelerimizin tamamına yaygınlaştıracağız. 2028e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. ifadelerini kullandı.