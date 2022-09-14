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7/24 Dinle Sabah TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ başvuru nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat! / 14.09.22
TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ başvuru nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat! / 14.09.22

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ başvuru nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat! / 14.09.22

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150 Bölüm | 08:17:14
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01

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ başvuru nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat! / 14.09.22

Sabah 01:47
02

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi! / 08.09.22

Sabah 00:44
03

Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Jorge Jesus'tan övgü dolu sözler / 05.09.22

Sabah 01:10
04

Jorge Jesus'un vazgeçilmezi Szalai / 12.09.22

Sabah 01:36
05

Süper Lig'de transferde alev alev / 10.09.22

Sabah 01:40
06

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı / 14.09.22

Sabah 01:09
07

İstanbul kavrulacak! Çöl sıcakları geliyor! Hafta sonu hava sıcaklığı... / 14.09.22

Sabah 01:07
08

Kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan teröristler kıskıvrak yakalandı / 14.09.22

Sabah 00:58
09

TOKİ başvuru şartları ve ücreti e-Devlet başvuru ekranı açıldı: İstanbul dahil TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ve taksit ödemeleri belirlendi / 14.09.22

Sabah 01:47
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