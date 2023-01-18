Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişiklik teklifi için anlaştı. Teklif önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündeminde ele alınacak. Türkiyede kılık kıyafet konusunda yeniden mağduriyetler yaşanmaması ile ilgili Cumhur İttifakının teklif ettiği başörtüsüne anayasal güvence düzenlemesi teklifi hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerden şaşırtmayan bir açıklama geldi. Düzenlemeye ilişkin partisinin görüşünü açıklayan Akşener Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. dedi. Başkan Erdoğan Akşenerin bu açıklamalarına sert tepki gösterdi.