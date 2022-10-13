Son dakika haberi... Çalışanlara elektrik-doğalgaz desteği, KYK faizlerinin silinmesi, 163 bin 572 yaşlı ve engellinin borçlarının silinmesi, yemek parası nakdi olan kuruluşlardan vergi muafiyeti, ihracatçılara yeşil pasaport hakkı, sicil affı, icralık olanların borç tasfiyesi ve KKM uygulaması düzenlemesi gibi birçok kanun teklifini yer aldığı torba yasa teklifi için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler başladı. Kanun teklifinin mali boyutuna ilişkin etki analizi de komisyon üyeleri ile paylaşıldı. Dar gelirler için atılacak adımlar neler? Yeni ekonomik torba teklifinde neler var? İşte detaylar…