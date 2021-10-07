Trabzon Havalimanı'nda kırmızı alarm! Kuveyt uçağına bomba ihbarı: Validen ilk açıklama / 07.10.21

Sabah

Kuveyt'ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na öğle saatlerinde acil iniş yapan Cezire Havayolları'na ait uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı bir süre hava trafiğine kapatıldı. Uçaktan indirilerek tek tek üst araması yapılan 57 yolcu uçaktan tahliye edilirken, bomba imha ekiplerinin uçakta yaptıkları aramada patlayıcıya rastlanılmadı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Kuveyt Havayolları Genel Merkezi’ne yapılan bir ihbar. Uçağımız güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecektir.” dedi.