Trabzon'da ilk 11'ler nasıl olacak? 10 maddede Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi / 17.10.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe, ikinci sırada yer alan Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışında son derece kritik olan müsabaka öncesinde iki takımdaki son durumları Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Yunus Emre Sel ve Volkan Demir yazdı. İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler, hangi taktik anlayışıyla derbide mücadele edecekleri netleşmeye başladı. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde son bilgiler...