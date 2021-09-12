Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi sürpriz karar! Fatih Terim'in ilk 11'inde Diagne... / 12.09.21

Sabah

Trabzonspor Galatasaray derbi öncesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bordo mavililerde iki önemli hücum silahı bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise genç sağ bek Sacha Boey ile Feghouli sakatıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. İşte Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in derbi planları...