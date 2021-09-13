Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e flaş sözler! "Milyonların merak ettiği şey..." / 13.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve İskender Günen zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Cornelius ile Nelsson arasındaki penaltı pozisyonunu değerlendirirken, Bülent Timurlenk ise Fatih Terim'in oyuncu değişiklikleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...