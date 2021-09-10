Trabzonspor'da Uğurcan Çakır seferberliği! Abdullah Avcı devreye girdi / 10.09.21

Sabah

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi alan ay-yıldızlılarda moraller bozuldu. Özellikle kaleci Uğurcan Çakır'ın 6 gol yemesinden dolayı son derece mutsuz olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor cephesinde, Galatasaray maçı öncesinde Uğurcan Çakır seferberliği yaşanıyor. Abdullah Avcı, Çakır'ı motive etmek için yoğun mesai harcıyor.