Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletlerinin ABD New York kentindeki Birleşmiş Milletler BM 80. Genel Kurulu temasları ve Washingtonda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Erdoğan; Görüşmemizde ticaret ve yatırımların yanı sıra Gazzedeki insani felaketi ve Suriye konusunu da ele aldık. Sayın Trumpın küresel barış vizyonunu ben de destekliyorum. Akan kanın durması noktasında iki tarafta da bir mutabakat söz konusu. İnşallah bu konuda da kısa sürede bir açılım sağlarız. Yemekte de bütün bu konuları her yönüyle ele alma fırsatını bulduk. Gerek şahsım, gerek bakan arkadaşlarımla birlikte bunları değerlendirdik. dedi