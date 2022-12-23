Son dakika haberi... Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan Ankara’da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbula gönderilen dava, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama başladı. 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Fincancının iddianamedeki suçtan cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet savcısı ayrıca Fincancının tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.