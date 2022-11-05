Son dakika haberi: İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmış ve Turan gözaltına alındıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının istemiyle adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Şaşırtan karar sonrasında, Özgürlük için Hukukçular Derneği üyeleri ise adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde zafer sloganları atmıştı. Serbest kalan Turan, tahliye olur olmaz PKK’ya yakın yayın organlarından Mezapotamya Ajansına koştu ve açıklamalarda bulundu.