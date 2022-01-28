TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: “Yaptığının ne olduğunu bilmiyorum ama gazetecilik olmadığı kesin. Rezilsiniz!” / 28.01.22

Halk TVdeki yazısında İsmail Saymaz, TÜGVA, Adalarda davayı kaybetti başlıklı bir makale kaleme almış, TÜGVA davanın kaybedilmediğini açıklayarak İsmail Saymaz’ı yalanlamıştı. Saymaz bugünkü yazısında ise başlık hatalı savunması yaptı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Saymaz’ın özür açıklamasını sosyal medyadan paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Eminoğlu şunları söyledi: “Önce yalan söyle, yalan kitlelere yayılsın, dün biz mahkeme kararını da yayınlayıp gerçeği ortaya koyalım, dün yazını geri çekme özür dileme, 1 gün sonra “başlık hatalıymış” deyip pişkinlik yap. Yaptığının ne olduğunu bilmiyorum ama gazetecilik olmadığı kesin. Rezilsiniz!”