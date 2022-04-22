TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan kalleş saldırı ile ilgili bir açıklama daha: Azmettiricisi iftira atan siyasetçilerdir / 22.04.22

Son dakika haberine göre; TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Gaziosmanpaşadaki terör saldırısı ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Eminoğlu, TÜGVA binasına yönelik boru tipi bomba ile yapılan saldırının DHKP-C ve MLKP tarafından yapıldığının tespit edilmesi sonrası, Şunu da net bir şekilde belirtmek isterim vakfımıza bombalı saldırıda bulunan terör örgütleri MLKP ve DHKP-C’nin azmettiricileri sahte belgeler üzerinden sosyal medyada kumpas kuranlar, Gazi Meclis’in kürsüsünden yalan ve iftiralarla vakfımızı hedef gösteren siyasetçilerdir. ifadelerini kullandı.