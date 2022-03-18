TÜGVA kumpasçısı hakkında flaş karar! Sahte belgeleri paylaşmıştı: Ramazan Aydoğdu’nun hapsi isteniyor / 18.03.22

TÜGVA’dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu’nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu’nun, “Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma”, “Sisteme Veri Yerleştirme” ve “Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak” suçlarını işlediğine dikkat çekildi