TÜGVA kumpasında FETÖ izi / 30.11.21

Türkiye Gençlik Vakfına TÜGVA başlatılan iftira ve kumpas operasyonunda tutuklanan Ramazan Aydoğdunun FETÖ bağlantısı deşifre oldu. Elde ettiği üyelik bilgileriyle sahte belgeler oluşturan Ramazan Aydoğdunun sosyal medya üzerinden FETÖye yakınlığıyla bilinen hesaplarla irtibat kurduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; Aydoğdunun örgüt propagandası yapan @DahiOglan ve @kacsaatolduson isimli hesaplara TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği tespit edildi.