TÜGVA’dan FETÖ’cü Cevheri Güven’e tokat gibi yanıt: Kara propaganda çöktü / 22.10.21

Sabah

FETÖ’nün medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven, TÜGVA hakkında sosyal medyadan yayın yaparak TÜGVA'nın 80 milyonun bilgilerine ulaşabildiği bir yazılıma sahip olduğu propagandasını yaparak skandal ifadeler kullandı. TÜGVA ise FETÖ’cü Cevheri Güven’in kara propagandasına tokat gibi bir yanıt vererek “Vakfımızın gönüllü sistemimin nüfusa bağlı olduğu yalandır. Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı, ne teknik içeriği, ne de içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ’nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır” dedi