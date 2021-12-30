TÜGVA'yı iftira ile hedef alan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: İBB'de işe alınan örgütçüleri unutturmak için saldırıyor... / 30.12.21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Türkiye Gençlik Vakfını elinde hiçbir bilgi ve belge bulunmadan hedef aldı. Kılıçdaroğlunun, TÜGVA’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. sözlerine TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlundan çok sert yanıt geldi. Eminoğlu, Bu siyasi parti Genel Başkanı’nın Türkiye Gençlik Vakfı’na yalan iddialarla saldırmasının asıl nedeni İBB’ye işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTÇÜLER gündemini unutturmaktır ama hakikatin kazanmak gibi güzel bir özelliği vardır. dedi.