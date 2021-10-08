TÜGVA'yı işgal eden işgalci çıktı / 08.10.21

Sabah

İstanbul'da Büyükada Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni 27 saat boyunca işgal eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablasının iskelede ruhsatsız dükkanının olduğu ortaya çıktı. Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in Alem Büfe adlı hediyelik eşya satan dükkanın sahibi olduğu bildirildi. Dinler'in aynı zamanda Maltepe Belediyesi'nde CHP'den Meclis Üyesi olduğu belirtildi. DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, Ali Ercan Akpolat'ı istifaya davet etti.