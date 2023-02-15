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7/24 Dinle Sabah Tüm alkışlar Mehmetçiğe! Normalde kurulumu 72 saat süren hastaneyi 9 saatte kurdular / 15.02.23
Tüm alkışlar Mehmetçiğe! Normalde kurulumu 72 saat süren hastaneyi 9 saatte kurdular / 15.02.23

Tüm alkışlar Mehmetçiğe! Normalde kurulumu 72 saat süren hastaneyi 9 saatte kurdular / 15.02.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tüm alkışlar Mehmetçiğe! Normalde kurulumu 72 saat süren hastaneyi 9 saatte kurdular / 15.02.23

Sabah 01:31
02

Yaşama tebessüm / 09.02.23

Sabah 03:52
03

Koca yürekli 10 adam / 15.02.23

Sabah 01:38
04

Kendisi küçük vefası büyük! 2,5 yaşındaki Göktuğ, kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerini ziyaret etti / 15.02.23

Sabah 01:03
05

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi / 14.02.23

Sabah 00:40
06

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor / 14.02.23

Sabah 01:14
07

Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar / 14.02.23

Sabah 00:47
08

Mavi Bereliler ilk günden beri deprem bölgesinde! Çocukların vefası duygulandırdı / 14.02.23

Sabah 00:59
09

Devletin tüm birimleri depremzedeler için sahada / 14.02.23

Sabah 01:00
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