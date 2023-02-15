Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen deprem sonrası bölgeye gelen Mehmetçik, 72 saatte kurulumu yapılan Sahra Hastanesini 9 saat gibi kısa bir zamanda hayata geçirip, tedaviye başladı. Bir haftalık süre içerisinde 600’e yakın hastayı tedavi eden, bunun yanında birçok cerrahi operasyonu da gerçekleştiren Mehmetçikler, bölgedeki hastanelerin yükünü de büyük ölçüde hafifletmiş oldu. 70 personelle depremzedelere hizmet veren Sahra Hastanesi, vatandaşlarında takdirini topluyor.