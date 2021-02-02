Tüp bebek tedavileri yumurtalık rezervini azaltır mı?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir Tüp bebek tedavilerinin yumurtalık rezervleri üzerinde olan etkisini anlatıyor:” Tüp bebek tedavisi yumurtalık rezervlerini azaltmaz, bir kadın anne karnında 600 bin yumurtayla dünyaya gelir ve her ay adet döngüsü başladığında her ay 1 yumurtanın azalması söz konusu olmaktadır. Tüp bebek tedavisinde o ay geliştirilen yumurtlama tedavisinde 10 ile 15 arasında yumurtadır ve hiçbir şekilde kadının vücut yumurtalarının tükenmesine neden olmaz”.