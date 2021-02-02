Tüp mide ameliyati nedir? Tüp mide ameliyati nasıl yapılır?

Op. Dr. Ozan Andaç Erbil tüp mide ameliyatı ve bu ameliyatın nasıl gerçekleştirildiğini anlatıyor: “Sleeve gastrektomi tüp mide ameliyatı obezite hastalarında midenin büyük kısmının çıkarılması ile zayıflamanın sağlandığı ameliyat yöntemidir. Kalan mide tüp şeklinde olduğu için tüp mide adını alır. Özellikle laparoskopik olarak uygulanmaya başlaması ile bu operasyonu hastanede yatış süresinin kısalması, derlenme süresinin kısalması, daha az iz kalması ve ameliyat yeri fıtığı olasılığının azalması sayesinde çok popüler hale getirmiştir”.