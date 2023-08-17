Uçaklarda türbülansı önleyen çip yaptığını öne sürerek önce akrabaları ardından da çevresindeki pilot, doktor, iş adamı kim varsa herkesten yatırım vaadiyle 20 milyon liradan fazla vurgun yaptığı iddia edilen Çiğdem İ.nin mağdur ettiği iki akrabası daha ortaya çıktı. Ben bir çip icat ettim ve bunu Kanadalı şirkete 27 milyon dolara sattım. Paramı alamadım. Ben de mağdur oldum. Kimseyi dolandırmadım, dolandırıldım diyen Çiğdem İ.nin akrabası Emin Tezel, İlk başta bahsettiği paralara inanamadım. Kardeşim bu paralar çok yüksek meblağlar, emin misin dedim. Abi ben çok kazanacağım, çevreme de kazandıracağım dedi. Meğer ortada ne bir çip ne de bir proje varmış. Sorsan hala projem var der. Gerçekten profesyonel bir yalancı. Yaklaşık 400 bin lira alacağım var kendisinden ifadelerini kullandı. Bir başka akrabası iş adamı Fatih Kuru ise, İlk zamanlar verdiğim parayı kârı ile alınca inandım kendisine. Zaman zaman yine yatırım olacak vaadiyle benden 3 milyona yakın para aldı. Şimdi hala yok çipi sattım para gelmedi. Ben de mağdurum. Dolandırmadım diyor. Ama ortada ne bir belge ne de bir çip var. Ne de Kanadalı şirket dediği şirketle ilgili bir belge var dedi.