Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, özel bir TV kanalında yayınlanan programa katıldı. Altınok, anket sonuçları başta olmak üzere birçok konuda ve projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Altınok, en doğru anket sonucunun sokaklarda olduğunu belirtti. Ayrıca patronun halk olduğunu da söyleyen Altınok, ulaşımda alınan aktarma ücretine ilişkin bir de müjde vererek “Şu an aktarma ücreti olarak oradan bir 7 TL alınıyor ama aktarma ücretlerini kaldırıp ücretsiz hale getireceğiz.” dedi.