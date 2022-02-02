Türk Hava Yolları uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı / 02.02.22

Türkiye başta olmak üzere uçuş ağındaki 128 ülkede doğal zenginlikleri gelecek nesiller için korumaya odaklanan Türk Hava Yolları uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı. Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez 2 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı – Paris Charles De Gaulle Havalimanı uçuşunda kullanıldı. İlgili rotada haftada bir gün kullanılacak çevreci yakıtın süreç içerisinde farklı uçuş rotalarında da değerlendirilmesi ve daha yaygın kullanımı planlanıyor.