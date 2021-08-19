Türk iş adamlarına Afganistan'a yatırım çağrısı / 19.08.21

Sabah

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Süleyman Ciliv, Afganistan'da son dönemde yaşananların insani ve ticari boyutu ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Ciliv, şuanda firmasının Afganistan'da Hidroelektrik Santrali yatırımı bulunduğunu ve kendisinin de Kabil'de işlerinin başında olduğunu anlatarak, "Afganistan'da olanlar televizyonlarda gösterildiği gibi havalimanında yaşananlardan ibaret değil. Afganistan'da hayat normal devam ediyor. Türk yatırımcılar olarak inanıyoruz ki Hükümet güçleri ve Taliban güçleri arasındaki huzursuzluk giderildiğinde bölgeye daha fazla başarılı iş adamı gelecektir" dedi.