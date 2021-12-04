Türk kadınına armağan olsun / 04.12.21

Tıp ve Sanat Platformu Oksitosinin kurucusu Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz 2021 Uluslararası Gusi Barış Ödülüne sahip olan ilk Türk kadın oldu. Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, kurucusu olduğu Tıp ve Sanat Platformu Oksitosin ile Asyanın Nobeli olarak adlandırılan Uluslararası Gusi Barış Ödülüne layık görüldü. SABAHa konuşan Lutz Ödül töreninde kendimi yalnız hissettim. Oradaki tek Türk kadındım. Türk bilim kadınlarının ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmesine devam etmesini umuyorum. Ödülümü pandemide canla başla çalışan tüm sağlıkçılara, Türk kadınlarına ve çok değerli meslektaşım merhum Prof. Dr. Hakan Ertine armağan ediyorum diye konuştu.