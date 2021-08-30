Türk komşularının acısını paylaştılar / 30.08.21

Sabah

Muğla'da yaşanan orman yangını felaketinin yaraları, dayanışma örnekleriyle sarılmaya devam etti. Doğa harikasında yerleşik yaşayan İngiliz aileler, yöre halkının acılarını paylaştı, küle dönen alanlarda ve ormanlarda temizlik yaptı. Üreticilere destek oldu, bir İngiliz çift Türk komşularına 8 keçi aldı. Turunç'ta yaşayan Susan-William Pritchard çifti, "Yangının korkunç yıkımını gördükten sonra Osmaniye'nin köy halkına bir şeyler vermek istedik. Türkiye artık kalbimizde ve burada yaşayıp öleceğiz ve Türk dostlarımızın acılarını paylaşacağız. Biz bir aileyiz." dedi.