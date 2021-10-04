Türk SİHA’larının gücü Alman basınında! / 04.10.21

Sabah

Türkiye’nin her geçen gün yerini sağlamlaştırarak etkisini artırdığı savunma sanayisindeki başarısı, birbiri ardına analizlere konu oluyor. Türkiye’nin dünya çapında ses getiren yerli ve milli üretim İHA/SİHA’larının küresel çaptaki başarısı, bu kez Alman Tagesschau gazetesine konu oldu. Türkiye’nin yaptığı teknolojik atılımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde düzenlenen TEKNOFEST’in başarısının da kalem alındığı yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki çalışmaların ülke sektörüne katkısı vurgulandı. Yazıda ayrıca, geçtiğimiz günlerde İsrailli insansız hava aracı üreticilerinin savunma sanayisindeki rollerini Türkiye’ye kaptırmaktan duyduğu rahatsızlığın ardından aynı endişenin Almanlarda da başladığı yer aldı.