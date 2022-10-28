Son dakika: PKK terör örgütü ile bağlantılı bir televizyon kanalına canlı bağlantı yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Türk Tabipler Birliği için ikinci adım atıldı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görevlerine son verilmesi, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istendi.