Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri... Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar / 04.11.21

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine katıldı. Burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Elvan, “2021 yılını yüzde 9un üzerinden bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.” Dedi. Asgari ücret ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” ifadelerine yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları...