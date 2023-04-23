Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMMnin açılışının 103. yılı kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti. Anıtkabirde bulunan Atatürkün mozolesine çelenk bırakan Bakan Özer, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. TBMM Başkanı Şentop ile birlikte devlet erkanı Aslanlı Yoldan Anıtkabire yürüdü. Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabirdeki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesinde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Şentop, Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. dedi.