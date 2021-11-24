Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü / 24.11.21

Son dakika haberleri... Covid-19 sürecinde dünya dev ekonomileri ciddi daralma yaşarken Türkiye ekonomisi özellikle ihracat yönlü büyüme stratejisi ile dünyadan pozitif ayrışıyor. 2020de Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden 2 ülkeden birisi olan Türkiye, 2021 yılında da büyümesine hız kattı. Son 12 ayın 10unda ihracat rekoru kıran Türkiye son dönemde aynı zamanda aylık bazda cari fazla da vermeye başladı. Tüm bunlara rağmen, Merkez Bankasının faiz indirimi bahane edilerek, Türkiye ekonomisinde iyileşen ve gelişen tablo spekülatif kur ataklarıyla köreltilmek istendiği gözler önüne serildi. Siyaset Bilimci ve Ekonomist Onur Erim, Sabah.com.trye dikkat çeken açıklamalar yaparken, Türkiyede ekonomide yeni yol haritası benimsendiğini ve bu durumun ilerleyen süreçte, çok ciddi fırsatlar yaratacağını açıkladı.